Prescrizione dei crediti da lavoro, la Cassazione stabilisce un importantissimo principio (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Alberto Piccinini * e Eugenia Tarini** Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 la Cassazione ha stabilito un importantissimo principio di diritto relativo alla data da cui far decorrere la Prescrizione per i crediti di lavoro. Quella che potrebbe erroneamente sembrare una astratta questione tecnico-giuridica ha invece una portata applicativa molto concreta per il portafoglio dei lavoratori e delle lavoratrici. Cosa si intende con il termine Prescrizione? La Prescrizione (in ambito civile) è l’istituto per cui un diritto non può più essere esercitato in conseguenza (e a causa) dell’inerzia del titolare. Per i crediti retributivi tale termine è di 5 anni, per cui se qualcuno durante tutto un quinquennio non ha mai rivendicato, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Alberto Piccinini * e Eugenia Tarini** Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 laha stabilito undi diritto relativo alla data da cui far decorrere laper idi. Quella che potrebbe erroneamente sembrare una astratta questione tecnico-giuridica ha invece una portata applicativa molto concreta per il portafoglio dei lavoratori e delle lavoratrici. Cosa si intende con il termine? La(in ambito civile) è l’istituto per cui un diritto non può più essere esercitato in conseguenza (e a causa) dell’inerzia del titolare. Per iretributivi tale termine è di 5 anni, per cui se qualcuno durante tutto un quinquennio non ha mai rivendicato, che ...

