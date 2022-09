Pioli avvisa | “Se scendiamo di livello non vinciamo le partite” | VIDEO

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Stefano, allenatore del Milan, hato la sua squadra in vista della partita contro la Dinamo Zagabria, valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League

solopallone : Champions, Pioli avvisa: 'Sfida difficile serve gara top' - RadioRossonera : L'ex difensore del #Milan avvisa #Pioli: 'Nella Dinamo gioca un fenomeno' ????? - Fefinho83 : @morelli_rinaldo Hola amigo! Chi gioca contro il Napoli allora? Io ho un impegno domenica ma se mi libero prima ci… - MilanSpazio : Pioli avvisa Diaz e Adli: “Funziona così al Milan” -

Agenzia ANSA

Spallettii suoi:'Lo Spezia vale 3 punti come il Liverpool' "Non dobbiamo concentrarci solo ...spera di ritrovare la parte migliore della sua squadra, anche perché la sfida di Marassi è ...Milan,elogia Maignan el'Inter . Milan,arrabbiato con i suoi e con l'arbitro. Queste le parole dia Dazn, che ammonisce i suoi ragazzi ma anche l'arbitro: " Oggi ci è ... Champions, Pioli avvisa: 'Sfida difficile serve gara top' I rossoneri contro i croati a San Siro alla ricerca della prima vittoria nel girone di Champions League: Pioli punta sul solito blocco. Il girone E di Champions League è destinato a regalare sorprese ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Tiziano Crudeli, giornalista: La Champions prima di Milan-Napoli Spero non porti via troppe energie. La Dinamo Zagabria è una s ...