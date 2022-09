Palermo in ritiro nelle strutture del Manchester City (Di mercoledì 14 settembre 2022) Durante la sosta delle nazionali il Palermo farà un ritiro di quattro giorni all’Ethiad Campus di Manchester, ospite del City In occasione della sosta delle nazionali il Palermo effettuerà un ritiro speciale nel complesso dell’Ethiad Campus di Manchester per quattro giorni. Di seguito il comunicato della società rosanera. La prossima settimana il campionato si ferma. Ma noi no: andiamo in ritiro a #Manchester ??? ? Tutte le info qui ??https://t.co/oMxaXV8TDs pic.twitter.com/0tnJXycXbC— Palermo F.C. (@Palermofficial) September 14, 2022 «Nella settimana della sosta di campionato della Serie BKT, dal 20 al 24 settembre, il Palermo sarà ospite del City Football ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Durante la sosta delle nazionali ilfarà undi quattro giorni all’Ethiad Campus di, ospite delIn occasione della sosta delle nazionali ileffettuerà unspeciale nel complesso dell’Ethiad Campus diper quattro giorni. Di seguito il comunicato della società rosanera. La prossima settimana il campionato si ferma. Ma noi no: andiamo ina #??? ? Tutte le info qui ??https://t.co/oMxaXV8TDs pic.twitter.com/0tnJXycXbC—F.C. (@fficial) September 14, 2022 «Nella settimana della sosta di campionato della Serie BKT, dal 20 al 24 settembre, ilsarà ospite delFootball ...

