Nba, proprietario dei Suns accusato di razzismo e sessismo: sospeso un anno (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un anno di squalifica e una multa di dieci milioni di dollari. Questi i provvedimenti adottati dalla Nba nei confronti del proprietario dei Phoenix Suns , Robert Sarver , reo di una condotta che " ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Undi squalifica e una multa di dieci milioni di dollari. Questi i provvedimenti adottati dalla Nba nei confronti deldei Phoenix, Robert Sarver , reo di una condotta che " ...

SportRepubblica : Basket, razzismo e sessismo: Nba sospende per un anno proprietario Phoenix Suns - ilpodsport : #Basket Nba, proprietario dei Suns accusato di razzismo e sessismo: sospeso un anno #ilpodsport - SportRepubblica : Basket, razzismo e sessismo: Nba sospende per un anno proprietario Phoenix Suns - globalistIT : - Sanson538 : Nba, razzismo e misoginia: squalifica per un anno e multa da 10 milioni di dollari per il proprietario dei Phoenix… -