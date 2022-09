Morto Kenneth Starr, procuratore nel caso Clinton-Lewinsky (Di mercoledì 14 settembre 2022) caption id="attachment 329673" align="alignleft" width="150" Kenneth Starr/captionL'ex pubblico ministero Kenneth Starr, che ha guidato l'accusa contro il presidente democratico Bill Clinton nel caso Monica Lewinsky, è Morto martedì all'età di 76 anni: lo ha annunciato la sua famiglia.Kenneth Starr, diventato avvocato di Donald Trump durante il suo primo processo di impeachment, è Morto in un ospedale di Houston "a causa di complicazioni a seguito di un intervento chirurgico", hanno detto i suoi parenti in una nota. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) caption id="attachment 329673" align="alignleft" width="150"/captionL'ex pubblico ministero, che ha guidato l'accusa contro il presidente democratico BillnelMonica, èmartedì all'età di 76 anni: lo ha annunciato la sua famiglia., diventato avvocato di Donald Trump durante il suo primo processo di impeachment, èin un ospedale di Houston "a causa di complicazioni a seguito di un intervento chirurgico", hanno detto i suoi parenti in una nota.

