Mauro duro: ‘Vlahovic non è ancora al livello di…’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) Massimo Mauro a Infinity: "In Champions ci vuole gamba ma anche qualità e precisione da un punto di vista tecnico. Devono giocare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Massimoa Infinity: "In Champions ci vuole gamba ma anche qualità e precisione da un punto di vista tecnico. Devono giocare...

bortolin_mauro : RT @VeronikaGreek: 2) scandalizzano. Strano, ma strano davvero. Cosa c'è di più nazista di una sperimentazione obbligatoria su donne bam… - compierchiogius : Bufera nello studio di Pressing Lunedì. Massimo Mauro, ex giocatore Juve e ora commentatore tv, riguardo all'episod… - ilbianconerocom : Mauro duro: 'Var introdotto per punire la Juve! Ha sempre vinto meritatamente' - BrunoCrismanich : @Cartabiancarai3 @CoronaMauro Non cambiare, Mauro. E picchia duro, lo puoi fare - mauro_suma : RT @25_weightscale: Abbiamo perso una delle più grandi donne del mondo. Sua Maestà la regina Elisabetta II ci ha mostrato come vivere le no… -