Marc Marquez torna ad Aragon: la MotoGP ritrova il pilota di Honda (Di mercoledì 14 settembre 2022) La felicità è la stessa di un bambino al quale hanno comprato il giocattolo tanto desiderato da tempo. Marc Marquez tornerà a correre in MotoGP ad Aragon dopo un lungo stop che ha tenuto fuori la leggenda spagnolo dalla classe regina delle due ruote. Una delle vittorie più importanti in carriera per l’iberico che, proprio in patria, tenterà di rimontare in sella alla sua Honda con l’obiettivo, concreto, di non scenderci più fino al ritiro. Il ritorno di uno dei protagonisti assoluti degli ultimi dieci anni del Motomondiale impreziosirà, certamente, tutto il Circus rimasto orfano del suo enorme e sconfinato talento. Dopo un lungo calvario affrontato con la tenacia e la grinta di sempre, il sei volte campione del mondo è pronto a (ri)esordire. Per la gioia di tutti. La più grande vittoria di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) La felicità è la stessa di un bambino al quale hanno comprato il giocattolo tanto desiderato da tempo.tornerà a correre inaddopo un lungo stop che ha tenuto fuori la leggenda spagnolo dalla classe regina delle due ruote. Una delle vittorie più importanti in carriera per l’iberico che, proprio in patria, tenterà di rimontare in sella alla suacon l’obiettivo, concreto, di non scenderci più fino al ritiro. Il ritorno di uno dei protagonisti assoluti degli ultimi dieci anni del Motomondiale impreziosirà, certamente, tutto il Circus rimasto orfano del suo enorme e sconfinato talento. Dopo un lungo calvario affrontato con la tenacia e la grinta di sempre, il sei volte campione del mondo è pronto a (ri)esordire. Per la gioia di tutti. La più grande vittoria di ...

Agenzia_Ansa : Marc Marquez ci riprova, torna in pista ad Aragon. Lo spagnolo della Honda riparte dopo quattro operazioni a 110 gi… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Marc Marquez ci riprova, torna in pista ad Aragon. Lo spagnolo della Honda riparte dopo quattro operazioni a 110 giorni d… - motorplusweekly : Marc Marquez Comeback di MotoGP Aragon 2022, Statistik Bikin Francesco Bagnaia Ciut - Gazzetta_it : Marquez torna in pista. 4 operazioni, allenamenti e sacrifici: le tappe del suo recupero - Flaccomen : RT @gponedotcom: VIDEO - Carlo è convinto che sia troppo presto, mentre Alberto la pensa diversamente e ricorda anche il costo enorme dell'… -