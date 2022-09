L’Nba non è solo civiltà, è business. La Serie A è stracciona e razzista, ai margini del mercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) NelL’Nba – come potete leggere qui – l’azionista di maggioranza dei Phoenix Suns è stato sospeso per un anno e condannato a 10 milioni di dollari di multa per frasi razziste e per una Serie di maltrattamenti (comportamenti bullistici e vessatori) nei confronti delle proprie dipendenti. Tutto è nato da un articolo di Espn nel novembre 2021. L’Nba ha commissionato un’indagine a un importante studio di New York. Dieci mesi dopo, L’Nba ha emesso i propri provvedimenti. E ha chiesto scusa. Perché quei comportamenti ledono l’immagine delL’Nba, rovinano il marchio. E quindi chi si comporta in quel modo, è nocivo e va punito e allontanato. Ve l’immaginate la Serie A sospendere per un anno e multare per 10 milioni di euro un presidente per frasi razziste e maltrattamenti nei confronti delle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel– come potete leggere qui – l’azionista di maggioranza dei Phoenix Suns è stato sospeso per un anno e condannato a 10 milioni di dollari di multa per frasi razziste e per unadi maltrattamenti (comportamenti bullistici e vessatori) nei confronti delle proprie dipendenti. Tutto è nato da un articolo di Espn nel novembre 2021.ha commissionato un’indagine a un importante studio di New York. Dieci mesi dopo,ha emesso i propri provvedimenti. E ha chiesto scusa. Perché quei comportamenti ledono l’immagine del, rovinano il marchio. E quindi chi si comporta in quel modo, è nocivo e va punito e allontanato. Ve l’immaginate laA sospendere per un anno e multare per 10 milioni di euro un presidente per frasi razziste e maltrattamenti nei confronti delle ...

