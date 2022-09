LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 5 km al traguardo. Daniel Martinez sta per essere ripreso (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Sono 2 i km all’arrivo! Scatto di qualcuno o volata a cinque? 16.18 Questi gli uomini che si giocheranno la vittoria del Giro di Toscana 2022: Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates) e Daniel Martinez (INEOS Grenadiers). 16.17 ripreso Martinez! 16.15 ATTENZIONE! Sono 6 i km al traguardo, i secondi di vantaggio sono scesi a 6. 16.13 Daniel Martinez perde secondi su secondi. 16.10 Meno di 10 km al traguardo! 16.08 Il gruppetto inseguitori mangia qualche secondo a Daniel Martinez: ora sono 24 i secondi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 Sono 2 i km all’arrivo! Scatto di qualcuno o volata a cinque? 16.18 Questi gli uomini che si giocheranno la vittoria deldi: Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates) e(INEOS Grenadiers). 16.17! 16.15 ATTENZIONE! Sono 6 i km al, i secondi di vantaggio sono scesi a 6. 16.13perde secondi su secondi. 16.10 Meno di 10 km al! 16.08 Il gruppetto inseguitori mangia qualche secondo a: ora sono 24 i secondi ...

