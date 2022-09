Letta, spiegamela bene: perché dovrei votarti se so già che non governerai con i tuoi alleati? (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Daniele Giuseppe Cannata Il voto dovrebbe essere una scelta, personale, in cui credere fino in fondo. Il voto è, o perlomeno dovrebbe essere, l’atto con il quale riponiamo la nostra fiducia, prima di tutto, in persone che rappresentino anche meglio di noi le nostre speranze e i nostri ideali. Sono, purtroppo, chiari gli ideali di questa destra. Anche troppo. Ma dall’altra parte, il Pd che idea di paese ha? perché mancano meno di due settimana al voto ma, ad esclusione dei diritti sociali, le ricette proposte sono sovrapponibili a quelle dell’avversario tanto osteggiato? Il voto è, o perlomeno dovrebbe essere, la massima espressione di una democrazia. Poi vedi che a Bologna, chi voterà Pd, si ritroverà per l’ennesima volta Casini in Parlamento e allora ti rendi conto che la considerazione per gli elettori è al minimo storico. Che rispetto hai dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Daniele Giuseppe Cannata Il voto dovrebbe essere una scelta, personale, in cui credere fino in fondo. Il voto è, o perlomeno dovrebbe essere, l’atto con il quale riponiamo la nostra fiducia, prima di tutto, in persone che rappresentino anche meglio di noi le nostre speranze e i nostri ideali. Sono, purtroppo, chiari gli ideali di questa destra. Anche troppo. Ma dall’altra parte, il Pd che idea di paese ha?mancano meno di due settimana al voto ma, ad esclusione dei diritti sociali, le ricette proposte sono sovrapponibili a quelle dell’avversario tanto osteggiato? Il voto è, o perlomeno dovrebbe essere, la massima espressione di una democrazia. Poi vedi che a Bologna, chi voterà Pd, si ritroverà per l’ennesima volta Casini in Parlamento e allora ti rendi conto che la considerazione per gli elettori è al minimo storico. Che rispetto hai dei ...

