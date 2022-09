“Leadership and Digital Transformation”, iscrizioni al Master aperte fino al 19 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sono aperte fino al prossimo 19 settembre 2022 le iscrizioni al Master di secondo livello in “Leadership and Digital Transformation”, nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Salerno e il Centro Alti Studi per la Difesa – CASD, in sinergia con il Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems DISA-MIS e il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione CIRPA. Finalità del Master è formare, con il Centro Alti Studi della Difesa (CASD), leader capaci di governare la trasformazione Digitale, concepire e guidare progetti di cambiamento ad alto impatto di innovazione. Un corso di alta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sonoal prossimo 192022 lealdi secondo livello in “and”, nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Salerno e il Centro Alti Studi per la Difesa – CASD, in sinergia con il Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems DISA-MIS e il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione CIRPA. Finalità delè formare, con il Centro Alti Studi della Difesa (CASD), leader capaci di governare la trasformazionee, concepire e guidare progetti di cambiamento ad alto impatto di innovazione. Un corso di alta ...

