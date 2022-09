Inter, Dumfries infermabile: «Va al triplo dei poveri cechi» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’esterno dell’Inter Dumfries è stato protagonista di un’ottima prestazione contro il Viktoria Plzen Ottima prestazione di Denzel Dumfries nel match di Champions League contro il Viktoria Plzen. Non solo il gol per l’esterno dell’Inter, ma anche una spinta continua sulla fascia destra. Per La Gazzetta dello Sport l’olandese è uno dei migliori in campo con un 7 in pagella. IL GIUDIZIO – «Va al triplo dei poveri cechi e fa ammonire tutta la catena mancina del Viktoria: tanto strapotere fisico non poteva che portare al primo (meritato) gol in Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’esterno dell’è stato protagonista di un’ottima prestazione contro il Viktoria Plzen Ottima prestazione di Denzelnel match di Champions League contro il Viktoria Plzen. Non solo il gol per l’esterno dell’, ma anche una spinta continua sulla fascia destra. Per La Gazzetta dello Sport l’olandese è uno dei migliori in campo con un 7 in pagella. IL GIUDIZIO – «Va aldeie fa ammonire tutta la catena mancina del Viktoria: tanto strapotere fisico non poteva che portare al primo (meritato) gol in Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.

