Insigne incorona capitan Di Lorenzo | “Contento che sia lui il mio erede”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 settembre 2022)si è confessato ai microfoni di Dazn, nel corso dello speciale Toronto Little Italy, disponibile da oggi in streaming. L’exo del Napoli ha parlato a tutto tondo della sua esperienza azzurra, esprimendo tutto il suo rammarico per l’addio consumatosi quest’estate. Nel corso dell’intervista,si è anche soffermato sul calciatore che ha raccolto la sua eredità comeo del Napoli, cioè Giovanni Di, esprimendosiper il fatto che questo ruolo sia stato assegnato a lui. Foto: Getty Images-e DiDi seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Ho mandato un messaggio a Diperché è lui il nuovoo: è il mio ...