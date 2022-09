Il Papa “pronto ad andare in Cina”. Pechino: “Apprezziamo le parole di amicizia di Francesco” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Città del Vaticano – Pechino apprezza le parole di “amicizia” del Papa, che ieri, sul volo di andata per il Kazakistan si è detto pronto ad andare in visita in Cina (leggi qui). La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha così commentato: “Abbiamo preso nota delle notizie in proposito e Apprezziamo le parole di amicizia e buona volontà trasmesse da Papa Francesco”. La portavoce ha ricordato che “Cina e Vaticano mantengono una buona comunicazione”, in un momento in cui la Santa Sede e il governo di Pechino stanno negoziando il rinnovo dell’accordo provvisorio adottato nel settembre 2018 per la nomina dei vescovi in Cina (leggi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Città del Vaticano –apprezza ledi “” del, che ieri, sul volo di andata per il Kazakistan si è dettoadin visita in(leggi qui). La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha così commentato: “Abbiamo preso nota delle notizie in proposito eledie buona volontà trasmesse da”. La portavoce ha ricordato che “e Vaticano mantengono una buona comunicazione”, in un momento in cui la Santa Sede e il governo distanno negoziando il rinnovo dell’accordo provvisorio adottato nel settembre 2018 per la nomina dei vescovi in(leggi ...

antoniospadaro : ANSA - La Cina 'apprezza la benevolenza e la cordialità' di Papa Francesco e continuerà a 'comunicare col Vaticano'… - Avvenire_Nei : Kazakhstan. Il Papa ai giornalisti in volo: 'Sono pronto ad andare in Cina” - ilfaroonline : Il Papa “pronto ad andare in Cina”. Pechino: “Apprezziamo le parole di amicizia di Francesco” - JulietteLauzza : RT @antoniospadaro: ANSA - La Cina 'apprezza la benevolenza e la cordialità' di Papa Francesco e continuerà a 'comunicare col Vaticano', as… - ziolions4219 : RT @antoniospadaro: ANSA - La Cina 'apprezza la benevolenza e la cordialità' di Papa Francesco e continuerà a 'comunicare col Vaticano', as… -