Il Cremlino respinge la bozza di sicurezza per l’Ucraina: «Così Kiev può entrare nella Nato: reagiremo alle minacce» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arriva la secca bocciatura del Cremlino alla nuova bozza per le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, che ieri Kiev ha presentato con un piano che conferma una lista di Paesi garanti tra cui l’Italia. Come riporta l’agenzia Tass, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha minacciato «reazioni in modo negativo» da parte della Russia, se quel piano venisse adottato. Tra le condizioni imposte dal portavoce di Vladimir Putin c’è l’eliminazione di «minacce alla Russia» contenute nella bozza, vale a dire i segnali che per Mosca indicherebbero un ulteriore avvicinamento di Kiev all’alleanza atlantica. Secondo Peskov il piano di sicurezza indicherebbe proprio che all’Ucraina ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arriva la secca bocciatura delalla nuovaper le garanzie diper, che ieriha presentato con un piano che conferma una lista di Paesi garanti tra cui l’Italia. Come riporta l’agenzia Tass, il portavoce delDmitry Peskov ha minacciato «reazioni in modo negativo» da parte della Russia, se quel piano venisse adottato. Tra le condizioni imposte dal portavoce di Vladimir Putin c’è l’eliminazione di «alla Russia» contenute, vale a dire i segnali che per Mosca indicherebbero un ulteriore avvicinamento diall’anza atlantica. Secondo Peskov il piano diindicherebbe proprio che al...

EffeBoccia : Il Cremlino respinge la bozza di sicurezza per l’Ucraina: «Così Kiev può entrare nella Nato: reagiremo alle minacce… - fisco24_info : Il Cremlino: 'L'assoluta maggioranza dei russi è per l'operazione in Ucraina': I russi bombardano il distretto di N… -