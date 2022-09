Il commissario Ue Breton spiega che gli extraprofitti devono essere distribuiti a famiglie e imprese

(Di mercoledì 14 settembre 2022) «Avremo sufficiente energia per passare l’inverno. È una buona notizia. Ma ora bisogna ridurre il prezzo». Ileuropeo al Mercato interno Thierryparla con il Corriere al termine del collegio dei Commissari che ieri ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio che introduce misure d’emergenza per contenere i costi della bolletta elettrica. Il taglio dell’elettricità sarà vincolante per la quota del 5% nelle ore di punta (che dovrannoalmeno il 10% delle ore giornaliere di consumo) con l’obiettivo di una riduzione mensile del 10%. I ricavi dall’elettricità prodotta non da gas avranno un tetto di 180 euro a megawattora: la parte eccedente sarà ritenuta extra-profitto, e verrà usata per aiutare lee levulnerabili. E Le aziende energetiche dell’Oil&Gas ...

Avremo sufficiente energia per passare l'inverno. E' una buona notizia. Ma ora bisogna ridurre il prezzo. IlUe al Mercato interno Thierryil suo è un maxi portafoglio che include anche industria, difesa, digitale, cyber parla al 'Corriere della Sera' al termine del Collegio dei ...... Bruno Le Maire, del Ministro delegato per la Transizione Digitale e le Telecomunicazioni Jean - Noël Barrot, delEuropeo per il Mercato Interno, Thierry, oltre che dei ... Breton (Industria): «Dagli extraprofitti fondi per le imprese. Il mercato elettrico Va corretto» Il commissario Ue al Mercato interno e Industria Thierry Breton: «Incentivi alle aziende e ai cittadini per ridurre i picchi di impiego dell'elettricità». «Rendo omaggio all'Italia che ha sostituito r ...