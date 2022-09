Il commissario Montalbano: Il ladro di merendine torna stasera su Rai1 in versione restaurata (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il commissario Montalbano torna in TV stasera su Rai1 con il primo episodio della serie, Il ladro di merendine, eccezionalmente in versione restaurata. Il commissario Montalbano torna in TV, stasera su Rai1 alle 21:25, e lo fa con il primo episodio della sua storia, Il ladro di merendine, trasmesso originariamente il 6 maggio 1999, quando la RAI, per testare un prodotto nuovo di zecca, aveva preferito mandarlo in onda sul secondo canale. Primo di una serie di appuntamenti, Il ladro di merendine viene proposto stasera in versione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilin TVsucon il primo episodio della serie, Ildi, eccezionalmente in. Ilin TV,sualle 21:25, e lo fa con il primo episodio della sua storia, Ildi, trasmesso originariamente il 6 maggio 1999, quando la RAI, per testare un prodotto nuovo di zecca, aveva preferito mandarlo in onda sul secondo canale. Primo di una serie di appuntamenti, Ildiviene propostoin...

MLRiccioli : RT @SiciliaPreziosa: Siete pronti per tornare a #Vigata? Ecco la lista dei primi 4 episodi di #Montalbano che torneranno in tv restaurati d… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL COMMISSARIO MONTALBANO: LA MAGIA RESTAURATA DI UN CAPOLAVORO ITALIANO - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Il Commissario Montalbano - Il ladro di merendine (Fiction) #StaseraInTV 14/09/2022 #PrimaSerata #ilcommissariomontalbano-ill - CarriaggioM : RT @SiciliaPreziosa: Siete pronti per tornare a #Vigata? Ecco la lista dei primi 4 episodi di #Montalbano che torneranno in tv restaurati d… - SiciliaPreziosa : Siete pronti per tornare a #Vigata? Ecco la lista dei primi 4 episodi di #Montalbano che torneranno in tv restaurat… -