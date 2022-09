Gragnano, lacrime il primo giorno di scuola: il banco di Alessandro riempito con fiori e biglietti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Commozione e lacrime al primo giorno di scuola all’istituto Roncalli di Gragnano. Il banco di Alessandro, il 13enne vittima di cyberbullismo, era vuoto. Amici di classe l’hanno riempito con fiori e biglietti, quasi a tenere simbolicamente in vita il posto occupato dal giovane. Rientro a scuola: il banco di Alessandro riempito con fiori e biglietti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Commozione ealdiall’istituto Roncalli di. Ildi, il 13enne vittima di cyberbullismo, era vuoto. Amici di classe l’hannocon, quasi a tenere simbolicamente in vita il posto occupato dal giovane. Rientro a: ildiconL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infoitinterno : Gragnano, una città in lacrime ai funerali di Alessandro - Marilenapas : RT @fanpage: Lacrime e incredulità, la città si è fermata per dare l'ultimo saluto ad Alessandro ?? - PatriziaOrlan11 : RT @RaiNews: A Gragnano (Napoli) è il giorno delle lacrime. Serrande abbassate, uffici pubblici chiusi. E' lutto cittadino per l'ultimo add… - anperillo : RT @RaiNews: A Gragnano (Napoli) è il giorno delle lacrime. Serrande abbassate, uffici pubblici chiusi. E' lutto cittadino per l'ultimo add… - Ale53134087 : RT @fanpage: Lacrime e incredulità, la città si è fermata per dare l'ultimo saluto ad Alessandro ?? -