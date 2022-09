Ginnastica ritmica, Mondiali Sofia 2022: le ‘Farfalle’ si allenano all’Arena Armeec (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le Farfalle della squadra italiana di ritmica hanno preso confidenza con la pedana di gara dell’Arena Armeec di Sofia. Le azzurre si sono alternate con le beniamine di casa, Sofia Ivanova, Kamelia Petrova, Rachel Stoyanov, Radina Tomova, Zhenina Trashlieva e Margarita Vasileva. Il team bulgaro si è totalmente rinnovato dopo i Giochi, ma in mixed zone le olimpioniche di Tokyo – Erika Zafirova, Laura Traets, Stefani Kiryakova e Madlen Radukanova (mancava solo Simona Dyankova) – sono corse incontro ad Alessia Maurelli e compagne, medaglia di bronzo in Giappone, per abbracciarle e scattarsi una foto insieme. Subito dopo la capitana, con Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris si sono concesse agli scatti di rito della FIG e alle interviste, con l’Olympic Channel e la tv ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le Farfalle della squadra italiana dihanno preso confidenza con la pedana di gara dell’Arenadi. Le azzurre si sono alternate con le beniamine di casa,Ivanova, Kamelia Petrova, Rachel Stoyanov, Radina Tomova, Zhenina Trashlieva e Margarita Vasileva. Il team bulgaro si è totalmente rinnovato dopo i Giochi, ma in mixed zone le olimpioniche di Tokyo – Erika Zafirova, Laura Traets, Stefani Kiryakova e Madlen Radukanova (mancava solo Simona Dyankova) – sono corse incontro ad Alessia Maurelli e compagne, medaglia di bronzo in Giappone, per abbracciarle e scattarsi una foto insieme. Subito dopo la capitana, con Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris si sono concesse agli scatti di rito della FIG e alle interviste, con l’Olympic Channel e la tv ...

