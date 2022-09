Fondi russi, il Copasir: "Nessun partito italiano" (Di mercoledì 14 settembre 2022) I presidente del Copasir afferma di avere parlato con Franco Gabrielli e di non avere avuto indicazioni di Fondi russi a favore di partiti o personalità italiane nel dossier presentato dall'intelligence Usa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) I presidente delafferma di avere parlato con Franco Gabrielli e di non avere avuto indicazioni dia favore di partiti o personalità italiane nel dossier presentato dall'intelligence Usa

