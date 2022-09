lifestyleblogit : Farmaceutica, Luca Ruffini General Manager Amarin Italia - - pleccese : Farmaceutica, Luca Ruffini General Manager Amarin Italia ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Farmaceutica, Luca Ruffini General Manager Amarin Italia ??Leggi di più su - News24_it : Farmaceutica, Luca Ruffini General Manager Amarin Italia - zazoomblog : Farmaceutica Luca Ruffini General Manager Amarin Italia - #Farmaceutica #Ruffini #General -

Adnkronos

Milano, 14 set. "Ruffini è il nuovo General Manager dell'affiliata italiana di Amarin Corporation, aziendacon quartier generale in Irlanda, pioniera di un nuovo paradigma nella gestione delle ...... grazie alla loro preparazione, possono contribuire a rivoluzionare l'industriae a ... fondatore e CEO di Casavo (il primo instant buyer in Europa per la vendita di case online),... Farmaceutica, Luca Ruffini General Manager Amarin Italia Milano, 14 set. (Adnkronos Salute) - Luca Ruffini è il nuovo General Manager dell'affiliata italiana di Amarin Corporation, azienda farmaceutica ...MILANO- È Luca Ruffini il nuovo General Manager per l’affiliata italiana di Amarin Corporation, azienda farmaceutica pioniera di un nuovo paradigma nella gestione delle malattie cardiovascolari che si ...