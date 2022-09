Eurobasket, l’Italia si ferma sul più bello: la Francia in semifinale dopo un supplementare (Di mercoledì 14 settembre 2022) A un tiro dal giocarsi una medaglia europea dopo 19 anni. l’Italia si ferma sul più bello, quando si inceppa Simone Fontecchio, l’uomo della provvidenza che contro la Francia, come in ogni partita di questo Eurobasket, l’ha trascinata oltre le previsioni. Che peccato. Ma la squadra di Gianmarco Pozzecco rientra da Berlino a testa altissima, dopo aver spaventato i vice-campioni olimpici arrivando a un passo dal bissare l’impresa degli ottavi contro la Serbia. Con una prestazione assai simile a quella di domenica: avvio difficile, resistenza di carattere, affondo violento. Questa volta lo 0/2 dalla lunetta di Fontecchio a 16 secondi dalla fine sul 77-75 e un suo errore al tiro sulla sirena dopo la parità fissata da Heurtel spediscono gli azzurri nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) A un tiro dal giocarsi una medaglia europea19 anni.sisul più, quando si inceppa Simone Fontecchio, l’uomo della provvidenza che contro la, come in ogni partita di questo, l’ha trascinata oltre le previsioni. Che peccato. Ma la squadra di Gianmarco Pozzecco rientra da Berlino a testa altissima,aver spaventato i vice-campioni olimpici arrivando a un passo dal bissare l’impresa degli ottavi contro la Serbia. Con una prestazione assai simile a quella di domenica: avvio difficile, resistenza di carattere, affondo violento. Questa volta lo 0/2 dalla lunetta di Fontecchio a 16 secondi dalla fine sul 77-75 e un suo errore al tiro sulla sirenala parità fissata da Heurtel spediscono gli azzurri nella ...

