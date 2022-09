Elezioni, Bosco: “Centrodestra offre di tutto per ritirare candidature” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “È sconcertante l’approccio che vertici del Centrodestra campano stanno avendo nei confronti dei candidati di Noi Di Centro in corsa per le Elezioni del prossimo 25 settembre. Proposte di ritiro candidatura a fronte di offerte di ogni tipo che offendono la dignità dei candidati ed evidenziano come queste forze politiche siano davvero alla frutta” – a dichiararlo è Luigi Bosco, segretario regionale di Noi di Centro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “È sconcertante l’approccio che vertici delcampano stanno avendo nei confronti dei candidati di Noi Di Centro in corsa per ledel prossimo 25 settembre. Proposte di ritiro candidatura a fronte di offerte di ogni tipo che offendono la dignità dei candidati ed evidenziano come queste forze politiche siano davvero alla frutta” – a dichiararlo è Luigi, segretario regionale di Noi di Centro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

