Cortocircuiti anti-monarchici

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Non starnazzerei troppo per il quidam arrestato dopo aver urlato contumelie al principe Andrew. Se uno schiamazza dando del disgustoso puttaniere a qualcuno che sta seguendo il feretro della madre, la polizia cosa deve fare? Fermarlo per disturbo alla quiete pubblica o regalargli dei cioccolatini? Mi interessano di più gli altri due contestatori sparsi lungo il Regno Unito: quello che ha affrontato Carlo III col cartello “Chi l’ha eletto?” e quello che ci ha tenuto a specificare “Non è il mio re”. La libertà di parola è sempre benvenuta, ma ogni tanto sarebbe bene accompagnarla con la libertà di pensiero. Poiché evidentemente ha il cervello impegnato altrove, glielo spiego io, al primo, chi ha eletto Carlo III: una sofisticata architettura istituzionale che prende avvio col Bill of Rights e prevede un cospicuo bilanciamento di ruoli e poteri fra Parlamento, Governo e Monarca; con ...

Prima Bergamo

La libertà di parola è sempre benvenuta, ma sarebbe bene accompagnarla con la libertà di pensiero Non starnazzerei troppo per il quidam arrestato dopo aver urlato contumelie al principe Andrew. Se uno ...Questo lungo lavoro è riuscito a far venire alla luce iche portano a una relazione ... il presidente è convinto che sia davvero importante il presidio degli sportelli- violenza. Le ... Presto disponibile il vaccino anti-Covid aggiornato alla Omicron 5. E rischia di essere un problema La libertà di parola è sempre benvenuta, ma sarebbe bene accompagnarla con la libertà di pensiero Non starnazzerei troppo per il quidam arrestato dopo aver urlato contumelie al principe Andrew. Se uno ...