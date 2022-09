Contatori intelligenti: così i gestori limiteranno la potenza nelle nostre case (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da Strarburgo è in arrivo un piano per la riduzione dei consumi energetici. Previste restrizioni a ore sulle utenze, con discrezionalità concessa agli Stati. Cingolani difende ancora il nucleare: "Non produce emissioni" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da Strarburgo è in arrivo un piano per la riduzione dei consumi energetici. Previste restrizioni a ore sulle utenze, con discrezionalità concessa agli Stati. Cingolani difende ancora il nucleare: "Non produce emissioni"

AlexBazzaro : “Contatori intelligenti per razionare l'elettricità nelle case dalle 8 alle 19”. Ma va tutto bene, pensa alla collettività, al bene comune… - HuffPostItalia : Contatori intelligenti per razionare l'elettricità nelle case dalle 8 alle 19 - GnkEff : #contatoriintelligenti: 'come funziona la stretta obbligatoria sull’elettricità nelle case. Sarà il nuovo #governo… - massimo_san : RT @pirata_21: Arrivano i contatori dell'energia elettrica intelligenti per diminuire gli sprechi e risparmiare sulla bolletta. Appena mett… - silvia92745700 : @HuffPostItalia I contatori non sono intelligenti, sono strumenti purtroppo manovrabili da chi vuole la nostra distruzione. -