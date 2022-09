Congedo mestruale retribuito al 100% per le dipendenti del gruppo Ormesani

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildi Quarto d’Altino (Venezia) ha introdotto ilper tutte le, che sono 59 su circa un centinaio di lavoratori, che soffrono di nausee, giramenti di testa o hanno patologie come l’ovaio policistico e l’endometriosi. Si tratta di un giorno al mese di assenza retribuita al 100 per cento giustificata, appunto, dai sintomi dovuti al cicloo da particolari patologie. La decisione assunta dalè rilevante in quanto in Italia manca ancora una legge che introduca ilper chi è affetto da patologie come l’ovaio policistico o l’endometriosi. Per usufruire del giorno di assenzanon occorre presentare alcun certificato medico, né ottenere ...