Carlo III si trasferisce a Buckingham Palace: 100 dipendenti di Clarence House rischiano il licenziamento (Di mercoledì 14 settembre 2022) Carlo III si trasferisce a Buckingham Palace. I cento dipendenti della Clarence House, la dimora dove viveva il con Camilla, ora rischiano il licenziamento. La notizia è stata riportata dal... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 settembre 2022)III si. I centodella, la dimora dove viveva il con Camilla, orail. La notizia è stata riportata dal...

andreapurgatori : #Atlantide fra poco. L’eredità di #Elisabetta II, #Carlo III e un Regno in crisi politica, economica, sociale. - LaStampa : Carlo III licenzia decine di dipendenti di Clarence House: 'Non servite più' - fanpage : Mentre il Regno Unito piangeva la morte della Regina Elisabetta e salutava l’arrivo del nuovo Re Carlo III, per un… - Chiaa1_ : RT @yleniaindenial1: mio livello di pazienza: Carlo III che si è già stancato di essere re e dei vari doveri dopo aver aspettato secoli per… - Phiodem : RT @sarabrgrx: se a Carlo III danno ancora una penna stilografica al posto di una bic normale secondo me fa saltare in aria lui stesso la m… -