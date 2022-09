Cara Delevingne, le sue condizioni preoccupano i fan (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le condizioni di Cara Delevingne preoccupano i fan. La donna è stata avvistata in evidente stato confusionale all’aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Il video che la ritrae sporca, con i capelli arruffati e scalza ha fatto il giro del mondo, diventando in breve tempo virale. In compagnia di un cane, parla al telefono ma l’oggetto le cade di mano in continuazione. L’attrice britannica, che ha partecipato a film come Città di Carta e Suicide Squad, poche ore prima era stata fatta scendere a forza dall’aereo privato di Jay-Z. Il cantante e produttore statunitense non avrebbe gradito il comportamento irregolare della donna e il suo aspetto fisico. Pare che Cara Delenvigne, che in passato è stata la modella più pagata nel Regno Unito, sia in crisi già da tempo, non è la prima volta infatti che appare così ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ledii fan. La donna è stata avvistata in evidente stato confusionale all’aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Il video che la ritrae sporca, con i capelli arruffati e scalza ha fatto il giro del mondo, diventando in breve tempo virale. In compagnia di un cane, parla al telefono ma l’oggetto le cade di mano in continuazione. L’attrice britannica, che ha partecipato a film come Città di Carta e Suicide Squad, poche ore prima era stata fatta scendere a forza dall’aereo privato di Jay-Z. Il cantante e produttore statunitense non avrebbe gradito il comportamento irregolare della donna e il suo aspetto fisico. Pare cheDelenvigne, che in passato è stata la modella più pagata nel Regno Unito, sia in crisi già da tempo, non è la prima volta infatti che appare così ...

