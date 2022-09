Calendario scolastico, il 15 settembre si rientra a scuola in Toscana, Lazio, Emilia Romagna (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quasi tutti gli studenti sono rientrati a scuola dopo le vacanze estive. Domani rientrano anche i bambini e i ragazzi delle regioni Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Il 19 sarà la volta degli studenti della Sicilia e della Valle d'Aosta. Sono già in aula gli studenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia, Campania, Liguria, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quasi tutti gli studenti sonoti adopo le vacanze estive. Domanino anche i bambini e i ragazzi delle regioni. Il 19 sarà la volta degli studenti della Sicilia e della Valle d'Aosta. Sono già in aula gli studenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia, Campania, Liguria, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo .

