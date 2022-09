Arie e cori d’opera, sabato a Lecce Teatini in musica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Di seguito il comunicato: Arie E cori d’opera Maria Luisa Casali, soprano Luciana Distante, soprano Marinella Rizzo, mezzosoprano Gabriele Mangione, tenore Carlo Provenzano, baritono Vincenzo Rana, pianoforte con la partecipazione del CORO LIRICO DI Lecce Luigi Mazzotta, direttore sabato 17 Settembre, ore 20.45 Teatro Apollo – Lecce sabato 17 settembre si recupera l’ultimo appuntamento della rassegna Teatini in musica 2022, organizzata dalla Camerata musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce. Arie e cori d’opera è il titolo del concerto che vedrà protagonisti sul palco del Teatro Apollo di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 settembre 2022) Di seguito il comunicato:Maria Luisa Casali, soprano Luciana Distante, soprano Marinella Rizzo, mezzosoprano Gabriele Mangione, tenore Carlo Provenzano, baritono Vincenzo Rana, pianoforte con la partecipazione del CORO LIRICO DILuigi Mazzotta, direttore17 Settembre, ore 20.45 Teatro Apollo –17 settembre si recupera l’ultimo appuntamento della rassegnain2022, organizzata dalla Cameratale Salentina in collaborazione con il Comune diè il titolo del concerto che vedrà protagonisti sul palco del Teatro Apollo di ...

