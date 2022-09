Anche gli animali provano sentimenti: ai Colloqui di Dobbiaco contraddizioni e paradossi (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Cosa sanno gli animali?”. È il titolo dell’edizione di quest’anno, la trentacinquesima, dei Colloqui di Dobbiaco, il tradizionale appuntamento internazionale di fine settembre che promuove il confronto tra esperti italiani e di lingua tedesca e il pubblico presente sulle grandi tematiche ecologiche e climatiche. Il tema scelto dal Comitato scientifico – di cui mi onoro di fare parte insieme a Wolfgang Sachs e Helmut Knoflacher – è solo apparentemente insolito rispetto alle edizioni precedenti, e recupera semmai una lacuna. Dalle tante discussioni su ecosistemi e biodiversità avevamo lasciato fuori gli animali che ne sono invece una componente essenziale. E così, dopo i Colloqui dedicati a “Cosa sanno gli alberi?” quest’anno ci chiediamo “Cosa sanno gli animali?”. È risaputo da tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Cosa sanno gli?”. È il titolo dell’edizione di quest’anno, la trentacinquesima, deidi, il tradizionale appuntamento internazionale di fine settembre che promuove il confronto tra esperti italiani e di lingua tedesca e il pubblico presente sulle grandi tematiche ecologiche e climatiche. Il tema scelto dal Comitato scientifico – di cui mi onoro di fare parte insieme a Wolfgang Sachs e Helmut Knoflacher – è solo apparentemente insolito rispetto alle edizioni precedenti, e recupera semmai una lacuna. Dalle tante discussioni su ecosistemi e biodiversità avevamo lasciato fuori gliche ne sono invece una componente essenziale. E così, dopo idedicati a “Cosa sanno gli alberi?” quest’anno ci chiediamo “Cosa sanno gli?”. È risaputo da tempo ...

