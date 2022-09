Volley, la nazionale a Napoli per il pre-Mondiale: ko in amichevole con la Turchia (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La nazionale femminile di Volley è a Napoli per il Dhl Test Match Tournament – Road to World Championship, torneo d’élite che vede impegnate le azzurre con Turchia, Polonia e Serbia e che rappresenta l’ultimo impegno ufficiale del gruppo azzurro prima della partenza per il Mondiale in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia. Ieri pomeriggio, al PalaVesuvio di Ponticelli, le azzurre hanno affrontato la Turchia del CT Giovanni Guidetti in un match intenso, subendo un netto 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25). Le ragazze di Davide Mazzanti, capitanate da Sylla, stasera si troveranno davanti la Polonia, alle ore 20, per poi tornare in campo per l’ultima uscita del torneo giovedì 15 contro la Serbia (sempre alle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lafemminile diè aper il Dhl Test Match Tournament – Road to World Championship, torneo d’élite che vede impegnate le azzurre con, Polonia e Serbia e che rappresenta l’ultimo impegno ufficiale del gruppo azzurro prima della partenza per ilin programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia. Ieri pomeriggio, al PalaVesuvio di Ponticelli, le azzurre hanno affrontato ladel CT Giovanni Guidetti in un match intenso, subendo un netto 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25). Le ragazze di Davide Mazzanti, capitanate da Sylla, stasera si troveranno davanti la Polonia, alle ore 20, per poi tornare in campo per l’ultima uscita del torneo giovedì 15 contro la Serbia (sempre alle ...

