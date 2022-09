Vaccino bivalente e non solo, come proteggere chi è più a rischio d’infezioni (Di martedì 13 settembre 2022) È arrivato il Vaccino bivalente per il virus Sars-CoV-2. Per la prima volta, il Vaccino a mRNA aggiornato aiuterà a proteggere più specificamente nei confronti delle varianti Omicron, per la presenza di antigeni di Omicron-1. Per questo si dice che la campagna vaccinale potrebbe conoscere una nuova fase. Il Vaccino vedrà come primi destinatari le persone con più di 60 anni e i soggetti immunodepressi. E non si tratta dell’unico preparato che può essere utile per proteggere le persone più fragili. A dirlo sono gli esperti della SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali), che ha messo a punto un’iniziativa morata per questa vaccinazione. come definire chi è a rischio Le nuove esigenze poste dalla nuova fase della campagna ... Leggi su dilei (Di martedì 13 settembre 2022) È arrivato ilper il virus Sars-CoV-2. Per la prima volta, ila mRNA aggiornato aiuterà apiù specificamente nei confronti delle varianti Omicron, per la presenza di antigeni di Omicron-1. Per questo si dice che la campagna vaccinale potrebbe conoscere una nuova fase. Ilvedràprimi destinatari le persone con più di 60 anni e i soggetti immunodepressi. E non si tratta dell’unico preparato che può essere utile perle persone più fragili. A dirlo sono gli esperti della SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali), che ha messo a punto un’iniziativa morata per questa vaccinazione.definire chi è aLe nuove esigenze poste dalla nuova fase della campagna ...

GiovaQuez : Via libera di Ema al nuovo vaccino bivalente di Pfizer contro il Covid, adattato anche alle subvarianti Omicron Ba.… - ilcjanpete1 : RT @Telefriuli1: ?????????????? ???????? ?????????? '??????????????????': ?????? ???????????????????????? ???????? ???? ???? ???????? Più della metà sono state fatte per ricevere la quarta do… - messina_oggi : Da domani inizierà anche alla Fiera di Messina la somministrazione dei nuovi vaccini nella versione bivalente aggio… - messina_oggi : Da domani inizierà anche alla Fiera di Messina la somministrazione dei nuovi vaccini nella versione bivalente aggio… - fo1984 : RT @pills_ofscience: L'EMA ha approvato il vaccino bivalente Comirnaty Wuhan/BA.4-BA.5 (Pfizer). Il parere del CHMP si basa in particolare… -