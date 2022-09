Ultime Notizie – Jean-Luc Godard, Libération: “È ricorso a suicidio assistito” (Di martedì 13 settembre 2022) Il regista franco-svizzero Jean-Luc Godard, morto martedì 12 settembre all’età di 91 anni, è ricorso al suicidio assistito in Svizzera, “riuscendo finalmente a portare a termine le sue convinzioni”. Lo scrive il quotidiano francese Libération, che ha annunciato questa mattina la sua scomparsa. La moglie Anne-Marie Miéville e i suoi produttori hanno confermato la sua morte a fine mattinata, spiegando che si è “spento serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari” a Rolle, sulle rive del lago di Ginevra. “Non era malato, era semplicemente esausto”, ha raccontato un amico di famiglia a ‘Libération’. “Aveva quindi deciso di farla finita – scrive il giornale -. Era una sua decisione ed era importante che la rendesse nota. Un’altra persona vicina al regista ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Il regista franco-svizzero-Luc, morto martedì 12 settembre all’età di 91 anni, èalin Svizzera, “riuscendo finalmente a portare a termine le sue convinzioni”. Lo scrive il quotidiano francese, che ha annunciato questa mattina la sua scomparsa. La moglie Anne-Marie Miéville e i suoi produttori hanno confermato la sua morte a fine mattinata, spiegando che si è “spento serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari” a Rolle, sulle rive del lago di Ginevra. “Non era malato, era semplicemente esausto”, ha raccontato un amico di famiglia a ‘’. “Aveva quindi deciso di farla finita – scrive il giornale -. Era una sua decisione ed era importante che la rendesse nota. Un’altra persona vicina al regista ha ...

