Trofeo Coni 2022 | Alice Volpi Ambasciatrice a Siena e voce di Italia Team Tv

Alice Volpi sarà l'Ambasciatrice del Trofeo Coni 2022, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre nella Valdichiana Senese. La plurimedagliata del fioretto che quest'anno ha conquistato l'oro mondiale a squadre al Cairo e l'oro europeo a squadre e il bronzo individuale ad Antalya, porterà un po' dello 'spirito olimpico' nella più grande manifestazione sportiva Italiana under 14, organizzata in questa settima edizione dal Coni Toscana, in partnership con la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Alla Fase Finale del Trofeo prenderanno parte oltre 3100 gli atleti nella fascia di età di 10-14 anni che, assieme a più di 800 tecnici e accompagnatori, arriveranno in Toscana in rappresentanza di 23 delegazioni ...

