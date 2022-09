Totti-Blasi | Rocco Siffredi | “Ilary è una calcolatrice | Francesco è ancora innamoratissimo Si pentiranno entrambi di questa situazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Continuano a far discutere le rivelazioni disulla fine del suo matrimonio con. A inserirsi nel dibattito è orache, in un’intervista a Mow Mag, ha commentato la, sostenendo che secondo lui l’ex Capitano della Roma sarebbe” della conduttrice: “Si capisce che è, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto”, ha detto la star del porno. “È anche vero che nemmeno lui è un santo – ha sottolineato quindi -. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio adi ...