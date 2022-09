Sostituto Allegri, la Juventus ha scelto: tentazione Agnelli (Di martedì 13 settembre 2022) . Il tecnico rischia: opzione intrigante, attenzione al clamoroso profilo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La gara contro la Salernitana ha portato diversi strascichi in casa Juventus. Dopo la protesta dei tifosi che vogliono la testa di Allegri, il popolo bianconero si è lamentato tantissimo anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 13 settembre 2022) . Il tecnico rischia: opzione intrigante, attenzione al clamoroso profilo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La gara contro la Salernitana ha portato diversi strascichi in casa. Dopo la protesta dei tifosi che vogliono la testa di, il popolo bianconero si è lamentato tantissimo anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ZonaBianconeri : RT @LeonardoCarluc3: Ho la stessa sensazione che avevo con SARRI...... Secondo me a Novembre/Dicembre Allegri salta. Chi arriva non lo so.… - LeonardoCarluc3 : Ho la stessa sensazione che avevo con SARRI...... Secondo me a Novembre/Dicembre Allegri salta. Chi arriva non lo… - saveriolorusso : @alei1004 Via allegri: ok Chi dovrebbe scegliere il sostituto? Agnelli? Brr (quello che inventa Pirlo e mette ai ma… - Adoir8_ : @stm9970 a livello economico sarebbe un danno che dubito possiate sostenere, se la situazione diventa tragica il so… - gennarieddu : @Paolo0602 @Marco562017 A prescindere da chi prendi non puoi cacciarlo col contratto che ha. Con tutti gli sforzi f… -