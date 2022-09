Serie A, le decisioni del giudice sportivo: un turno a Leao e Fazio (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRafael Leao salta Milan-Napoli. La decisione, scontata, è stata ratificata dal giudice sportivo che ha diramato il consueto comunicato con l’elenco dei provvedimenti. Al club azzurro duemila euro di multa per il “lancio di una bottiglietta semi-piena nel recinto di gioco”. Tra i giocatori un turno di squalifica a Fazio della Salernitana, Cuadrado e Milik della Juventus, Akpa Akpro dell’Empoli, Igor della Fiorentina e Tressoldi del Sassuolo. QUI TUTTI I PROVVEDIMENTI DEL giudice sportivo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRafaelsalta Milan-Napoli. La decisione, scontata, è stata ratificata dalche ha diramato il consueto comunicato con l’elenco dei provvedimenti. Al club azzurro duemila euro di multa per il “lancio di una bottiglietta semi-piena nel recinto di gioco”. Tra i giocatori undi squalifica adella Salernitana, Cuadrado e Milik della Juventus, Akpa Akpro dell’Empoli, Igor della Fiorentina e Tressoldi del Sassuolo. QUI TUTTI I PROVVEDIMENTI DELL'articolo proviene da Anteprima24.it.

