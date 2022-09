Scontri al confine con l’Azerbaigian, l’Armenia chiede aiuto alla Russia. I media: accordo per il Cessate il fuoco – Il video (Di martedì 13 settembre 2022) Azerbaigian e Armenia hanno raggiunto un accordo per un Cessate il fuoco a partire da questa mattina. Lo riferiscono i media azeri, rilanciata dall’agenzia russa Ria Novosti, mentre dall’Armenia non ci sono ancora conferme. In serata il Consiglio di sicurezza dell’Armenia aveva deciso di chiedere aiuto alla Russia per l’aggravamento della situazione al confine con l’Azerbaigian. Lo aveva reso noto il Consiglio dei ministri armeno, citato dall’agenzia russa Tass. «Abbiamo deciso di appellarci formalmente alla Federazione Russa al fine di attuare le disposizioni del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza. Ci sarà anche un appello all’Organizzazione del ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Azerbaigian e Armenia hanno raggiunto unper unila partire da questa mattina. Lo riferiscono iazeri, rilanciata dall’agenzia russa Ria Novosti, mentre dalnon ci sono ancora conferme. In serata il Consiglio di sicurezza delaveva deciso direper l’aggravamento della situazione alcon. Lo aveva reso noto il Consiglio dei ministri armeno, citato dall’agenzia russa Tass. «Abbiamo deciso di appellarci formalmenteFederazione Russa al fine di attuare le disposizioni del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza. Ci sarà anche un appello all’Organizzazione del ...

