Salernitana | la provocazione di Iervolino | “Se la Juve vuole | rigiochiamo”

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ore e ore di polemiche per il gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci nel finale di gara, ma Danilonon si scompone. Il presidente dellaha lanciato unaai bianconeri attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss: “C’è stato un errore arbitrale? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema“, ha dichiarato il numero uno granata. “Gli errori arbitrali on mi appassionano, offuscano la verità. E la verità è che abbiamo giocato un ottimo calcio, con lache ha reagito da grandissima squadra qual è. Il pareggio ci può stare, ma non entro nelle scelte arbitrali, perché ritengo ci siano grandi professionalità in campo e soprattutto buona fede. Tutti possono sbagliare, lo stesso Var è strumento giovane che va migliorato. ...

