Rossi punge | “Juve penalizzata? Ma vi ricordate del tuffo di Cuadrado contro l’Inter?”

giuvini50 : L’autunno porta gioia nei cuori. Immensi i suoi gialli, rossi,blu, bianchi dei boschi e della pianura. Il freddo in… -

LA NAZIONE

... e a Potts, chesul lato sinistro della difesa canturina (29 - 25 al 5'). Spazio a Berdini che ferma l'emorragia biancoblù da fuori (32 - 27). Fuori Hunt, dentro Baldi. I milanesi restano ...Bene anche Sensi, la formazione di Gasperini invece noncon Ederson e Malinovskyi che non ... A disposizione:, Sportiello, Scalvini, Okoli, Soppy, Maehle, Boga, Pasalic, Zortea, Ruggeri. ... Salvini infiamma la piazza leghista poi punge la contestatrice sul palco Finisce con gol vittoria annullato dal Var a Milik: rissa, rossi si vede di tutto e di più ma non puoi annullarmi un gol così #JuveSalernitana. Così il giornalista Claudio Zuliani su Twitter. Finisce ...Al Magnozzi la squadra di Collacchioni perde per gli episodi. Neri e Cretella protagonisti con due pali colpiti ...