Quote Champions League: i consigli per il secondo turno (Di martedì 13 settembre 2022) Ci siamo. Finalmente torna la Champions League e con lei tornano anche le Quote più ricche. Per la quinta giornata di campionato il palinsesto è decisamente invitante, e le schedine preparate sono davvero un must. Le squadre potrebbero facilmente approfittare dei passi falsi delle avversarie, quindi occhio alle sorprese. Il nostro consiglio è sempre quello di giocare solo e soltanto ciò che possiamo permetterci di perdere. Ovviamente i risultati non sono certi, ma frutto di uno studio attento e calcolato. Quote Serie A: lo studio Schedina x2 La schedina che ci porta a raddoppiare la posta in gioco è la seguente: Liverpool-Ajax: 1 (1.55) Milan-Dinamo Zagabria: 1 (1.28) Schedina x5 Una ghiottissima quota x5 in Serie A deriva da uno studio a dir poco elaborato. Per questa giornata di ...

