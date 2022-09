Nuovi incendi in Francia, ancora in fiamme la Gironda (Di martedì 13 settembre 2022) Non c'è pace per la regione fracese della Gironda, dopo i devastanti incendi di quest'estate le fiamme sono tornate. L'incendio è scoppiato lunedì pomeriggio nella foresta di Saumos. Circa 500 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Non c'è pace per la regione fracese della, dopo i devastantidi quest'estate lesono tornate. L'o è scoppiato lunedì pomeriggio nella foresta di Saumos. Circa 500 ...

Pastafrolla_7 : @u_latino @argentofisico @JamesLucasIT alcuni uccelli fanno in modo di appiccare incendi per catturare le prede. P… - sicurauto : @disinformatico Per adesso si può anche “ridere” su questa lotta elettrico/non elettrico. Fatto sta che i maggiori… - sardanews : Una tesi di laurea e un progetto con l’Università per evitare nuovi incendi nel Montiferru - GiulianaLagana : RT @OSINTI1: Valeva la pena dare un'occhiata con le immagini satellitari. Da queste si può vedere come siano stati messi in funzione due nu… - onderokan1 : RT @mondoterremoti: Lì, le onde dello tsunami causarono numerosi nuovi morti che si aggiunsero a quelli causati dal crollo degli edifici e… -