“Meloni non vincerà”. Bersani rischia tutto con la profezia elettorale (Di martedì 13 settembre 2022) “Giorgia Meloni sarà in grado di fare operazioni verità godendo di un grande consenso popolare?”. La domanda è rivolta da Lilli Gruber a Pier Luigi Bersani nel corso dell'edizione del 13 settembre di Otto e mezzo, talk show di La7. La risposta dell'ex segretario del Partito Democratico spiazza lo studio: “Qui si parla solo della Meloni, ma io non penso che vinca la Meloni! Ho detto un'eresia? Non è che abbiamo già fatto le elezioni”. Bersani poi spara su Carlo Calenda e Matteo Renzi e la loro alleanza: “Se Calenda e Renzi si mettono al Centro è perché pensano di fare i maker della situazione. Li abbiamo già visti all'opera, prima si crea l'emergenza e poi ci si offre come soluzione… Calenda e Renzi sono lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi. Dopo la mucca c'è il bradipo nel ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) “Giorgiasarà in grado di fare operazioni verità godendo di un grande consenso popolare?”. La domanda è rivolta da Lilli Gruber a Pier Luiginel corso dell'edizione del 13 settembre di Otto e mezzo, talk show di La7. La risposta dell'ex segretario del Partito Democratico spiazza lo studio: “Qui si parla solo della, ma io non penso che vinca la! Ho detto un'eresia? Non è che abbiamo già fatto le elezioni”.poi spara su Carlo Calenda e Matteo Renzi e la loro alleanza: “Se Calenda e Renzi si mettono al Centro è perché pensano di fare i maker della situazione. Li abbiamo già visti all'opera, prima si crea l'emergenza e poi ci si offre come soluzione… Calenda e Renzi sono lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi. Dopo la mucca c'è il bradipo nel ...

CottarelliCPI : Meloni ieri ha detto che non sappiamo che tasso paghiamo sui prestiti del PNRR. È lo stesso tasso che l'UE paga per… - CarloCalenda : Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere,… - CarloCalenda : Una cosa è emersa in modo chiaro: non ci sono coalizioni di governo di destra e sinistra. È un imbroglio elettorale… - vivoperhorann : RT @VietatoMorireE: Prima vi lamentate del fatto che possa vincerà la Meloni, perché tanto andrà probabilmente così, al tempo stesso non an… - _TunaMayo0 : RT @femmefleurie: Giorgia Meloni: il bambino deve crescere con un uomo e una donna, perché sono stati già sfortunati Letta: i bambini devon… -