Malore durante la sfida di padel: Giggino muore a 54 anni (Di martedì 13 settembre 2022) Si sente male in campo e torna a casa: muore dopo la partita a padel. La tragedia ieri sera a Racale, comune del Sud Salento: un 54enne di Taviano, Genuino De Marco – conosciuto da tutti come Giggino –, è morto improvvisamente dopo aver giocato una partita a padel nel centro sportivo di tennis di Racale. Una morte che ha destato sgomento, lasciando sotto shock due comunità. MORTO AL padel: IL MALESSERE durante LA PARTITA L’uomo, presentatosi nel tardo pomeriggio di ieri nella struttura sportiva, ha cominciato a giocare la sua partita ma a quaranta minuti dalla fine dell’incontro ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per uno strano malessere accusato durante la gara. Il Malore accusato a casa. Malore durante LA ... Leggi su blog.libero (Di martedì 13 settembre 2022) Si sente male in campo e torna a casa:dopo la partita a. La tragedia ieri sera a Racale, comune del Sud Salento: un 54enne di Taviano, Genuino De Marco – conosciuto da tutti come–, è morto improvvisamente dopo aver giocato una partita anel centro sportivo di tennis di Racale. Una morte che ha destato sgomento, lasciando sotto shock due comunità. MORTO AL: IL MALESSERELA PARTITA L’uomo, presentatosi nel tardo pomeriggio di ieri nella struttura sportiva, ha cominciato a giocare la sua partita ma a quaranta minuti dalla fine dell’incontro ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per uno strano malessere accusatola gara. Ilaccusato a casa.LA ...

SoniaLaVera : RT @Wondercri1982: Malore durante la serata con il fidanzato, 19enne non può più camminare e parlare - kategullo75 : RT @Wondercri1982: Malore durante la serata con il fidanzato, 19enne non può più camminare e parlare - stallicubi : 'Malore durante la serata con il fidanzato, 19enne non può più camminare e parlare' Stiamo permettendo che tutto q… - Wondercri1982 : Malore durante la serata con il fidanzato, 19enne non può più camminare e parlare - AlfredCalogiuri : Vaccinatevi, vaccinatevi..... -