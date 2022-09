L'uomo ucciso in casa dal suo canguro "domestico" (Di martedì 13 settembre 2022) Un uomo di 77 anni è deceduto dopo essere stato aggredito da un canguro che teneva in casa come animale domestico. A trovare il 77enne in gravi condizioni nella sua abitazione di Redmond, a circa 400 km a sud di Perth, in Australia... Leggi su today (Di martedì 13 settembre 2022) Undi 77 anni è deceduto dopo essere stato aggredito da unche teneva income animale. A trovare il 77enne in gravi condizioni nella sua abitazione di Redmond, a circa 400 km a sud di Perth, in Australia...

