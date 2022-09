L’inverno, il ritiro, la mobilitazione generale. Tutte le opzioni dello Zar in Ucraina (Di martedì 13 settembre 2022) I bombardamenti a tappeto su “Tutte le linee del fronte” vanno avanti da ieri. È questa la risposta di Mosca alla controffensiva Ucraina che ha portato alla riconquista di città strategiche come Izyum, nell’oblast di Kharkiv, sbaragliando l’esercito russo. Gli scontri continuano ad andare avanti, e secondo Marco Di Liddo, analista geopolitico e responsabile del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 settembre 2022) I bombardamenti a tappeto su “le linee del fronte” vanno avanti da ieri. È questa la risposta di Mosca alla controffensivache ha portato alla riconquista di città strategiche come Izyum, nell’oblast di Kharkiv, sbaragliando l’esercito russo. Gli scontri continuano ad andare avanti, e secondo Marco Di Liddo, analista geopolitico e responsabile del InsideOver.

