Le sanzioni funzionano. Ma Turchia e gas salveranno Mosca (Di martedì 13 settembre 2022) Le sanzioni contro la Russia stanno funzionando, annichilendone le finanze e l’industria, un poco alla volta. Qualcosa di già visto in Cina dove, pur senza sanzioni e per fattori molto poco geopolitici, come raccontato da Formiche.net, l’economia sta sprofondando in un torpore, pur senza implodere davvero. Evgeny Gontmakher, economista ucraino di Leopoli, formatosi all’Università statale di Mosca e in forza all’American Enterprise Institute, ne è convinto, come scrive in una analisi appena pubblicata su Geopolitical intelligence services, dal titolo Appraising Russia’s wartime economy. PUTIN FA L’INDIANO Premessa, “sta diventando sempre più difficile valutare lo stato dell’economia russa, perché ci sono sempre meno dati ufficiali. Da aprile 2022, le autorità russe hanno smesso di fornire statistiche commerciali. I dati su esportazioni, ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022) Lecontro la Russia stanno funzionando, annichilendone le finanze e l’industria, un poco alla volta. Qualcosa di già visto in Cina dove, pur senzae per fattori molto poco geopolitici, come raccontato da Formiche.net, l’economia sta sprofondando in un torpore, pur senza implodere davvero. Evgeny Gontmakher, economista ucraino di Leopoli, formatosi all’Università statale die in forza all’American Enterprise Institute, ne è convinto, come scrive in una analisi appena pubblicata su Geopolitical intelligence services, dal titolo Appraising Russia’s wartime economy. PUTIN FA L’INDIANO Premessa, “sta diventando sempre più difficile valutare lo stato dell’economia russa, perché ci sono sempre meno dati ufficiali. Da aprile 2022, le autorità russe hanno smesso di fornire statistiche commerciali. I dati su esportazioni, ...

