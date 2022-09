La Sirenetta è nera per la Disney, perché scoppia la polemica? (Di martedì 13 settembre 2022) La bufera investe i Caraibi, ma in maniera figurata: al centro della polemica, la Sirenetta interpretata da Halle Bailey, attrice e cantante statunitense: per molti, un casting che ha compiuto una “scelta politica”, affidando a una donna nera un ruolo che nel cartone animato era bianco, anzi, bianchissimo. Dopo due anni di attesa, il trailer del remake live-action della Sirenetta, presentato recentemente alla convention della Disney, D23, ha suscitato nuove, immancabili polemiche. I pulpiti da cui arrivano non possono che essere, in maniera particolarmente malcelata, razzisti. Nell’occhio del ciclone proprio Halle Bailey: la ventiduenne afroamericana sarebbe poco adatta per impersonare Ariel, protagonista del cartone tratto dalla celeberrima fiaba di Hans Christian Andersen. Se il problema è la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022) La bufera investe i Caraibi, ma in maniera figurata: al centro della, lainterpretata da Halle Bailey, attrice e cantante statunitense: per molti, un casting che ha compiuto una “scelta politica”, affidando a una donnaun ruolo che nel cartone animato era bianco, anzi, bianchissimo. Dopo due anni di attesa, il trailer del remake live-action della, presentato recentemente alla convention della, D23, ha suscitato nuove, immancabili polemiche. I pulpiti da cui arrivano non possono che essere, in maniera particolarmente malcelata, razzisti. Nell’occhio del ciclone proprio Halle Bailey: la ventiduenne afroamericana sarebbe poco adatta per impersonare Ariel, protagonista del cartone tratto dalla celeberrima fiaba di Hans Christian Andersen. Se il problema è la ...

sayrevee : Ho appena finito di vedere tutti i video dei bambini neri che reagiscono al trailer della #Sirenetta scoprendo che… - pipatwitt : #LaSirenetta è una favola di #andersen non un cartone Disney, non parlava, non poteva dire al principe che lo amava… - blogcupoftea : Se state giudicando un film dal colore della pelle della protagonista, ho una notizia per voi (il Sirenetta gate)… - maru2chai : Sono passata dal 'manca lo zucchero, latte e bottiglie d'acqua, morti in mare e voglia di scappare per un futuro mi… - Marilen97832318 : RT @Fra1199: tutti a indignarsi per la sirenetta nera, ma che nel nuovo pinocchio Disney la fata turchina è nera non lo ha segnalato nessun… -