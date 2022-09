La controffensiva indebolisce Putin E i “falchi” volano intorno al Cremlino

(Di martedì 13 settembre 2022) La guerra in Ucraina e la leadership di Vladimirvivono un percorso direttamente proporzionale. La vittoria militare equivale a una vittoria politica, al consolidamento dell’autorità del presidente e al conseguente silenzio di un’opposizione interna fatta contemporaneamente die “colombe”. La sconfitta sul campo, invece, per ilsarebbe il punto di non ritorno InsideOver.

Il governo ucraino ha annunciato la propria intenzione di lanciare unanel sud del Paese. Questo rappresenterebbe il primo tentativo da parte di Kyjiv di ... chele linee di ...Qui la guerriglia partigiana dietro le lineetuttavia la posizione dei russi, che hanno ... per quanto continueranno gli aiuti 19 giugno - Ladegli ucraini per riconquistare ...La controffensiva ucraina sta restituendo territori occupati a Kiev, nel frattempo Olaf Scholz ha duramente criticato la strategia di Vladimir Putin e delle truppe russe.Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...